В Барнауле на остановке обнаружили труп

Со слов очевидцев, мужчина, предположительно, пожилой.
Труп накрыли белой тканью, из-под которой видна посиневшая рука.
На месте происшествия работает скорая помощь.
Ранее труп мужчины выловили из Оби.
На пересечении ул. Малахова и Павловского тракта обнаружили труп мужчины, пишет "Инцидент Барнаул".
Со слов очевидцев, мужчина, предположительно, пожилой.
Труп накрыли белой тканью, из-под которой видна посиневшая рука.
На месте происшествия работает скорая помощь.
Ранее труп мужчины выловили из Оби.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter