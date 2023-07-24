В Барнауле молния проникла внутрь дома, взорвала стену и уничтожила технику

Семью, проживающую в доме, разбудил резкий звук, похожий на раскат грома.
Молния влетела в вентиляционную трубу, вероятно, из-за проходящего рядом кабеля антенны.
Электрический разряд прошелся по трем телевизорам, которые были в доме, и уничтожил их. "Погиб" и роутер интернета.
Обратно на улицу молния вылетела через стену. От нее оторвало штукатурку, как будто под ней что-то взорвалось.
Однако это меньшее, что беспокоило хозяев дома. Оказалось, что у дома вспыхнула крыша.
Семья открыла краны, чтобы набрать воды, но ее не оказалось. Спасло то, что в доме на случай перебоев с водопроводом хранились полные пятилитровые бутылки воды.
Никто не пострадал, разрушительная молния обошла жильцов дома стороной.
Однако не пощадила поселковую ЛЭП, разбив стеклянные изоляторы и обесточив район.
Ранее мы рассказали о других разрушениях штормовых выходных, устранением которых занялись в Алтайском крае.