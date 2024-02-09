В Барнауле 10-летний мальчик угнал машину и устроил массовое ДТП

"Инцидент Барнаул" сообщает, что неизвестный угнал автомобиль "Субару Импреза" и попал в ДТП.

По записям видеорегистратора удалось установить, что за рулем был мальчик на вид лет десяти. Злоумышленнику удалось угнать автомобиль, так как он стоял заведенный по адресу ул. Петра Сухова, 9а. Двигаясь по улице, не справившись с управлением, угонщик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, но скрылся с места аварии.

Водитель автомобиля "Хендай Элантра", 36-летний мужчина получил травмы. Медпомощь ему оказали на месте, не госпитализировали.

Маленький преступник объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ребенок пострадал во время ДТП.

Самое важное - в нашем Telegram-канале