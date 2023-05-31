1 июня
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Происшествия

В Барнауле из-за интимного танца несовершеннолетней в баре возбуждено уголовное дело

15-летняя жительница Барнаула исполнила вызывающий танец в баре. Теперь следователи возбуждают уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Дискотека
Дискотека
СС0

Инцидент произошел в марте 2023 года. Бар "Спичка" на улице Ползунова проводил вечеринку, на которую можно было прийти всем барнаульцам, старше 14 лет.

Во время дискотеки молодая девушка исполнила непристойный танец со взрослым посетителем бара. Видео танца попало в сеть, им заинтересовались сотрудники полиции.

В ходе проверки выяснилось, что танцовщице было всего 15 лет.

25 мая в СК возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Фигуранта у следствия пока нет.

Ранее в Барнауле две женщины решили проучить кулаками школьниц, который разносили листовки.

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