26 января
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Происшествия

В Барнауле двух братьев подозревают в покушении на сбыт «синтетики»

В Барнауле полицейские задержали двух братьев, подозреваемых в покушении на сбыт «синтетики». Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Два брата, 2001 и 2004 годов рождения, жили в Барнауле на съемной квартире. Ранее они не были судимы.

В сентябре прошлого года старший брат увидел рекламу о работе курьером в интернете. Он решил устроиться на работу, перед этим внеся залог полторы тысячи рублей. После этого парень начал переписываться с куратором, который давал координаты, где лучше всего оставлять закладки.

В начале декабря он получил оптовую закладку в Новокузнецке. Вместе с братом они расфасовали наркотики и раскидали по городу.

Однако во время очередного клада их задержали полицейские.

По результатам исследования оказалось, что наркотиком оказался мефедрон.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что звезду фильма «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве. При себе у него был мефедрон.

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