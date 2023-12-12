14 декабря
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Происшествия

В Барнауле автомобилист влетел в дорожный знак

В Барнауле водитель влетел в дорожный знак, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле автомобилист влетел в дорожный знак.
В Барнауле автомобилист влетел в дорожный знак.
«Инцидент Барнаул»

Горожанка отмечает, что ДТП произошло около ТРЦ «Европа».

О пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае дети избили пятиклассницу и сняли это на видео.

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