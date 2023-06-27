В Барнауле автобус почти остановку провез зажатую в дверях бабушку

Пенсионерку зажало в дверях автобуса №35 на остановке "Площадь Жукова" 27 июня, сообщают очевидцы в сообществе " Инцидент Барнаул ".

Один из пассажиров сразу заметил, что пожилая женщина застряла, и обратился к водителю. А потом и сам пытался открыть двери руками, чтобы вызволить бабушку.

По словам других очевидцев, на просьбы остановить автобус водитель ответил, что не может встать прямо на дороге.

В итоге транспорт остановился только в 15 метрах от следующей остановки.

Ранее в апреле произошло сразу два случая, когда пенсионеров зажимало в дверях автобуса. Водители при этом не извинились и не поинтересовались о состоянии пассажиров.