27 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Барнауле автобус почти остановку провез зажатую в дверях бабушку

Пенсионерку зажало в дверях автобуса №35 на остановке "Площадь Жукова" 27 июня, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автобус №35.
Автобус №35.
kolyan22rus в fotobus.msk.ru

Один из пассажиров сразу заметил, что пожилая женщина застряла, и обратился к водителю. А потом и сам пытался открыть двери руками, чтобы вызволить бабушку.

По словам других очевидцев, на просьбы остановить автобус водитель ответил, что не может встать прямо на дороге.

В итоге транспорт остановился только в 15 метрах от следующей остановки.

Ранее в апреле произошло сразу два случая, когда пенсионеров зажимало в дверях автобуса. Водители при этом не извинились и не поинтересовались о состоянии пассажиров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость