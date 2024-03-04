В Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь

В Алтайском крае в селе Ая произошел пожар, который унес жизни 45-летнего мужчины и ее трехлетней дочери.

Возгорание произошло 2 марта, тела погибших обнаружили уже после тушения, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По предварительным данным, отец использовал для разжигания печи горючую жидкость, часть ее попала на пол и в дальнейшем воспламенилась. В момент пожара в доме находилось трое детей, двоим удалось выйти.

По поручению регионального прокурора Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что утром в Барнауле вспыхнул крупный пожар.

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