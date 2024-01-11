12 января
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Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину

Пенсионерка из города Яровое передала мошеннику в руки 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

Мошенники действовали по старой схеме. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он начал рассказывать женщине, что ее дочь создала аварию и теперь нужна большая сумма денег, а именно один млн рублей.

При этом деньги нужно было передать курьеру. Пожилая женщина была на стрессе, и не задумываясь, отдала средства. Однако позже ей позвонили и попросили еще 200 тыс. рублей. Пенсионерка снова поверила.

После этого она решила позвонить дочери, которая сказала, что с ней все в порядке.

Сотрудники полиции быстро нашли курьера. Им оказался 20-летний житель Ярового. Парень рассказал, что хотел заработать перед праздниками, а работу нашел в интернете.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что банки по-новому начнут возвращать похищенные мошенниками деньги.

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