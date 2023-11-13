В районе села Ракиты Алтайского края водитель не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

В Алтайском крае водитель не справился с управлением и слетел с трассы. Инцидент Рубцовск