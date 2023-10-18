В Алтайском крае трое мужчин украли железнодорожные детали

В Алтайском ЛУ сотрудники установили и задержали подозреваемых в хищении железнодорожных деталей на станции Тягун.

Как сообщает "Катунь 24", похитителями оказались трое бывших работников железнодорожного предприятия Заринского района.

С помощью трактора, им удалось украсть более трех тонн деталей, которые складировались вдоль железнодорожного полотна.

Украденное преступники решили сдать в пункт приема металлолома. Сотрудникам правоохранительных органов в последствие удалось изъять имущество.

В отношение злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Алтайском крае работников станции судили за хищение 23 тонн дизельного топлива.