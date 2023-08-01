В Алтайском крае супружеская пара перевела миллион рублей мошенникам

Сельчанину позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником полиции и сказал, что на его имя хотят хотят кредит.
Чтобы обезопасить накопления, нужно снять средства и перевести их на "безопасный счет. Мужчина отправился в банк и начал переводить деньги на номер, который диктовал мошенник.
Затем злоумышленник переключился на супругу мужчины и заявил, что ее денежным средствам тоже грозит опасность. Женщина также обналичила деньги и переводила их уже через другой банкомат.
Мошенники не успокаивались и в течении трех дней атаковали пару. Всего они перевели более 600 тыс. рублей плюс оформили заем на полмиллиона.
Только когда супруги лишились всех сбережений, они поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию, сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Ранее алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере.