В Алтайском крае супружеская пара перевела миллион рублей мошенникам

В одном из сел Павловского района Алтайского края супружеская пара перевели на "безопасный счет" более одного миллиона рублей.

Сельчанину позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником полиции и сказал, что на его имя хотят хотят кредит.

Чтобы обезопасить накопления, нужно снять средства и перевести их на "безопасный счет. Мужчина отправился в банк и начал переводить деньги на номер, который диктовал мошенник.

Затем злоумышленник переключился на супругу мужчины и заявил, что ее денежным средствам тоже грозит опасность. Женщина также обналичила деньги и переводила их уже через другой банкомат.

Мошенники не успокаивались и в течении трех дней атаковали пару. Всего они перевели более 600 тыс. рублей плюс оформили заем на полмиллиона.

Только когда супруги лишились всех сбережений, они поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию, сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Ранее алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере.