2 августа
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Происшествия

В Алтайском крае супружеская пара перевела миллион рублей мошенникам

В одном из сел Павловского района Алтайского края супружеская пара перевели на "безопасный счет" более одного миллиона рублей.

Ветхие деньги купюры банкноты.
Ветхие деньги купюры банкноты.
Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Сельчанину позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником полиции и сказал, что на его имя хотят хотят кредит.

Чтобы обезопасить накопления, нужно снять средства и перевести их на "безопасный счет. Мужчина отправился в банк и начал переводить деньги на номер, который диктовал мошенник.

Затем злоумышленник переключился на супругу мужчины и заявил, что ее денежным средствам тоже грозит опасность. Женщина также обналичила деньги и переводила их уже через другой банкомат.

Мошенники не успокаивались и в течении трех дней атаковали пару. Всего они перевели более 600 тыс. рублей плюс оформили заем на полмиллиона.

Только когда супруги лишились всех сбережений, они поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию, сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Ранее алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере.

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