29 января
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Происшествия

В Алтайском крае ребенок сломал позвоночник на горке

Накануне в Бийске при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса «Заря» две девочки врезались в дерево и получили серьезные травмы. Об этом сообщает СУ СК Алтайского края, а также региональная прокуратура.

Тюбинг. Плюшка. Горка.
Тюбинг. Плюшка. Горка.
unsplash.com

Известно, что со склона катились две девочки пяти и девяти лет. Однако тюбинг занесло, и они врезались в дерево.

Дети получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Прокуратура и СУ СК по Алтайскому краю устанавливают причины произошедшего. Возбужденно уголовное дело.

Отмечается, что ранее на этом же месте дети уже получали травмы.

Ранее сообщалось, что подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае.

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