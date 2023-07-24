В Алтайском крае простились с 13-летним мальчиком, утонувшим там же, где его сестра год назад

В алтайской школе рассказали подробности о жизни утонувшего на Бие 13-летнего Саши, похороны которого прошли 22 июля, пишет " МК-Барнаул ".

В 2021 году Саша и сестра Катя, которая была на год старше, вместе с мамой переехали в поселок Восточный в пригороде Бийска. Мама жила с новым мужчиной, и оба были пристрастны к алкоголю.

Однако дети быстро привыкли к новой школе, у них появились друзья. Учителя говорят, что Саша осваивал программу нормально, но отличником не был. Случались и прогулы.

Педагоги ссылались на переходный возраст и на то, что мама не очень увлекалась воспитанием. Катю же в школе помнят, как "очень светлую и добрую девочку".

Водоем. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

1 августа 2022 года 13-летняя Катя вместе с двумя подругами помладше пошла на речку. В какой-то момент дети решили искупаться. Катя и еще одна девочка утонули.

После этого семью поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Местные жители рассказывают, что Саша часто ходил на могилу к сестре. Катя была для него одним из самых близких друзей.

В то же время сельчане говорят, что мать продолжала злоупотреблять спиртным, кричала на сына и не проявляла достаточно заботы.

Под Новый год Саша оказался в социально-реабилитационном центре Бийска. Очень просил маму забрать его домой на праздники, но та не забрала.

Больница. Медицина. unsplash.com

Одна из сотрудниц школы рассказывает, что приехала к подростку уже после праздников, привезла сладости и подарки от одноклассников, а Саша в ответ "очень обрадовался, обнял, плакал".

Домой мальчик попал только в марте 2023 и стал более тихим, но это не вызвало никаких опасений у педагогов.

Летом мать стала контролировать поведение сына - когда и во сколько вернулся домой.

Со слов местных жителей, 15 июля Саша ушел с прогулки с друзьями вовремя, хотя они просили остаться, но мама дома устроила скандал, сильно кричала и снова была нетрезвой, как и ее сожитель. Отчим даже толкнул мальчика и пытался разбить телефон.

Водоем. Озеро. СС0

Расстроенный Саша снова ушел из дома. Через несколько часов мама пошла к друзьям сына, чтобы узнать, не с ними ли Саша, но их родители не знали, где мальчик. Они же первыми подняли тревогу, позвонили в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Подростка искали волонтеры и местные жители почти пять дней, пройдя за это время 350 км. 20 июля стало известно, что Сашу нашли мертвым на Бии.

Ему было столько же, сколько и его сестре, когда она утонула. Местные предположили, что он в очередной раз пошел навестить сестру, но на этот раз на реке, а не на могиле.

В субботу, 22 июля 2023 года, прошли похороны, организацией и сбором средств занималась школа. Похоронили Сашу рядом с сестрой Катей.