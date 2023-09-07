8 сентября
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Происшествия

В Алтайском крае пропала 88-летняя женщина в коричневых сапогах

Без вести пропал 88-летняя Красноярцева Анна Никитична в селе Троицком, сообщает "ЛизаАлерт".

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Уточняется, что она пошла в лес по ягоды и не вернулась. С собой у нее был только мешок.

В Алтайском крае пропала 88 - летняя женщина в коричневых сапогах.
В Алтайском крае пропала 88 - летняя женщина в коричневых сапогах.
ЛизаАлерт

Приметы: рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. Предположительно на женщине были плащ, платок и коричневые резиновые сапоги.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее пропавшего 19-летнего парня в Алтайском крае ищут больше месяца.

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