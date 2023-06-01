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Происшествия

В Алтайском крае пропала 17-летняя девушка в салатовых штанах

В Алтайском крае пропала 17-летняя Наталья Чащихина. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Поисковая операция. Компас.
Поисковая операция. Компас.
СС0

Наталья Чащихина пропала 24 мая в селе Тогул Тогульского района.

Отличительные приметы: рост 155, худощавое телосложение, каштановые волосы и черные глаза.

В день исчезновения девушка была одета в сине-белую рубашку с капюшоном в крупную клетку, салатовые штаны и белые кроссовки.

Пропал человек
Пропал человек
Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры просят сообщать известную информацию о пропавшем по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее на Алтае почти две недели разыскивают 43-летнего мужчину.

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