В Алтайском крае произошло жестокое убийство

"Инцидент Барнаул" сообщает, что в Алейском районе с. Осколково убили мужчину. Ему нанесли 32 удара по голове.
По предварительным данным у пострадавшего от ударов лопнула голова. По словам очевидца, преступников уже задержали.
Региональный следком отметил, что уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ уже возбуждено. Подозреваемый задержан.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина выдергой избил бывшего своей возлюбленной.
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