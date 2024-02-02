4 февраля
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Происшествия

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

В Зональном районе Алтайского края произошло ДТП. Пассажирка одного из автомобилей скончалась на месте.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

"Инцидент Барнаул" сообщает, что накануне на трассе Барнаул-Бийск мужчина на "Тойота Спринтер" не справился с управлением и съехал с дороги, наехав на опору ЛЭП.

В результате аварии, девушка, сидевшая в автомобиле скончалась от полученных травм. Еще два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Ранее сообщалось, что во время ДТП в Алтайском крае пострадал ребенок. Авария произошла в Бийске.

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