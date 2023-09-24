В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

У очевидцев разные версии обстоятельств ДТП.
По одной из них, погибшего сбил КамАЗ. По другой — легковой автомобиль.
Также сообщают, что пострадавший был пьян.
Ранее пьяный водитель насмерть сбил подростка на Алтае.
В селе Новороманово насмерть сбили мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул".
У очевидцев разные версии обстоятельств ДТП.
По одной из них, погибшего сбил КамАЗ. По другой — легковой автомобиль.
Также сообщают, что пострадавший был пьян.
Ранее пьяный водитель насмерть сбил подростка на Алтае.
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