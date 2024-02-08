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Происшествия

В Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Есть погибшие

Смертельное ДТП произошло в Топчихинском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Сегодня, 8 февраля, около 10:15 минут в Топчихинском районе произошло ДТП.

Водитель автомобиля LADA Granta ехал со стороны села Топчиха в направлении федеральной автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Однако не справился с управлением и выехал на встречку.

Там он столкнулся с автомобилем УАЗ-396254.

В результате столкновения водитель LADA Granta погиб на месте до приезда скорой помощи.

Три пассажира автомобиля УАЗ получили травмы. Их госпитализировали.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло ДТП из-за непогоды.

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