В Алтайском крае произошло ДТП с автобусом из Барнаула

На месте работают МЧС и скорая.
На фото видно мокрую дорогу и автобус, который "клюнул носом" в яму при повороте. Находились ли внутри пассажиры - неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись два автобуса.
Авария с участием автобуса произошла в поселке Новые Зори на ул. Промышленная, сообщает "В курсе 22".
На месте работают МЧС и скорая.
На фото видно мокрую дорогу и автобус, который "клюнул носом" в яму при повороте. Находились ли внутри пассажиры - неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись два автобуса.
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