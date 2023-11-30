В Алтайском крае при уборке территории от мусора погиб ребенок

Как сообщает "Инцидент Барнаул", малышка от полученных травм скончалась на месте.
По данному факту возбудили уголовное дело, рассматривается статья: "Причинение смерти по неосторожности".
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку соблюдения законодательства о профилактике бенадзорности несовершеннолетних. Работа сотрудников системы профилактики будет оценена, в том числе и проверят условия пребывания ребенка в семье.
Ранее в Подмосковье двухлетняя девочка отравилась метадоном.