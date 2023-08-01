В Алтайском крае пограничники пресекли попытку незаконного вывоза леса в Казахстан

Вагоны были загружены древесиной объемом свыше 100 куб. м. Груз планировали отправить по подложным документам, поскольку он не предназначен для экспорта.

Выявили преступление пограничные войска, когда происходило контрольное мероприятие на ж/д пункте пропуска «Кулунда». Поезд должен был отправиться со станции до Семея в Казахстан.

Также было отмечено, что в 2023 году пресекли уже 10 попыток незаконного вывоза леса 2000 куб. м.

Древесину пытались вывезти с помощью различных нарушений, например: несоответствия объемов, недостоверного документирования, использования подложных документов, сообщает Банкфакс.

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