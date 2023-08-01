В Алтайском крае пограничники пресекли попытку незаконного вывоза леса в Казахстан

Выявили преступление пограничные войска, когда происходило контрольное мероприятие на ж/д пункте пропуска «Кулунда». Поезд должен был отправиться со станции до Семея в Казахстан.
Также было отмечено, что в 2023 году пресекли уже 10 попыток незаконного вывоза леса 2000 куб. м.
Древесину пытались вывезти с помощью различных нарушений, например: несоответствия объемов, недостоверного документирования, использования подложных документов, сообщает Банкфакс.
Ранее житель Алтайского края незаконно нарубил дров на 400 тыс. рублей