25 сентября
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Происшествия

В Алтайском крае наркоманы избили полицейского гаечным ключом

Трое наркоманов избили полицейского гаечным ключом, когда тот нашел у них пакет с веществом, сообщает Mash Siberia.

Инструменты, отвертка, дрель, молоток, гаечный ключ.
Инструменты, отвертка, дрель, молоток, гаечный ключ.
unsplash.com.

В лесу сотрудник правоохранительных органов нашел автомобиль, недалеко от которого нарушители собирали коноплю. В салоне он увидел пакет с наркотиками. Преступники заметили его: двое удерживали силой, а третий вытряхивал 2,6 кг конопли на землю.

Злоумышленники избили полицейского гаечным ключом, оставили на земле и скрылись.

Когда пострадавший пришел в сознание, он вызвал наряд, и спустя время автомобиль нарушителей нашли без регистрационных номеров.

В качестве меры наказания для обвиняемых суд определил тюремный срок и денежную компенсацию.

Ранее на Алтае мужчина подкинул коллеге наркотики, чтобы отомстить.

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