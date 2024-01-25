В Алтайском крае мужчина выставил коробку с котятами у мусорных баков.

В Новоалтайске мужчина выставил коробку с котятами к мусорным бакам. Об этом пишет "В Курсе 22".

Дети нашли коробку и открыли ее, котята сразу выползли и попались на глаза собакам. Одного котенка сразу разорвали. Второго отбила проходящая мимо девушка. Через некоторое время он попал к городским волонтерам.

Волонтеры рассказали, что котенок съел что-то с железной клипсой, и она застряла глубоко в желудке. При этом у него от голода отсутствует два ребра. При дыхании все его крошечные внутренние органы выскакивают наружу.

Ранее сообщалось, что попугаев пришлось отправить на перевоспитание к другим птицам, потому что те полюбили материться.

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