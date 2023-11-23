Российский актер погиб за рубежом

Максим Белецкий погиб на 38 году жизни в Индии. Он был актером в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы.
Известно, что он будет кремирован и похоронен там же.
Причина смерти не уточняется.
В Индии трагически погиб актер российского театра кукол, сообщает РИА Новости.
Максим Белецкий погиб на 38 году жизни в Индии. Он был актером в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы.
Известно, что он будет кремирован и похоронен там же.
Причина смерти не уточняется.
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