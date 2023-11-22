В Алтайском крае люди живут без электричества четвертый день

В Первомайском районе люди живут без электричества четвертые сутки. Об этом сообщает участница сообщества «Инцидент Барнаул».

Со слов горожан, электрики не отвечают на звонки. При этом за четыре дня не было ни одной служебной машины, которые обычно разводят воду.

Глава г. Бийска прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что работы по восстановлению подачи электроэнергии в нашем городе активно продолжаются и большая часть проблем на сетях решена. Мэр также упомянул о продолжении восстановительных работ и уточнил, что осталось подключить приблизительно 200 абонентов.

"Алтайкрайэнерго" тоже не оставил ситуацию без внимания. Они подвели итоги по трем дням работы и рассказали, что жители сел Листвянка Топчихинского района и Червянка Троицкого района на 22 ноября получают электроэнергию от мобильных дизельных электростанций "Алтайкрайэнерго". Специалисты компании ведут работы в труднодоступной местности, чтобы восстановить штатное энергоснабжение.

Помимо этого, "Алтайкрайэнерго" сообщили, что их специалисты помогают другим энергокомпаниям восстанавливать их электросетевое оборудование.

Произошедшее прокомментировали и "Россети Сибирь".

Страдают не только люди, но и животные.

Ранее стало известно, что будет с розовыми фламинго, которых нашли на Алтае.