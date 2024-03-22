22 марта
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Происшествия

В Алтайском крае 24-летний парень потратил с найденной карты 15 тыс. рублей

Он признал свою вину. Такую сумму ему удалось потратить за три часа, сообщает Межмуниципальное управление МВД России "Бийское".

Банковская карта.
Банковская карта.
Pixabay.com

Вечером жительница села Верх-Катунское Бийского района обнаружила, что потеряла банковскую карту и даже не заметила, что днем ей на телефон приходили оповещения о различных покупках, которых женщина не совершала.

Полиция выяснила, что потерянную карту нашел 24-летний местный житель. За три часа ему удалось потратить порядка 15 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи. Парень свою вину признал

Ранее сообщалось, что бийчанин украл аппарат для лазерной эпиляции из бьюти-студии.

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