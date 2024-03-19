В Алтайском крае легковушка врезалась в фуру и загорелась.

Подробностей не сообщалось.
В комментариях под постом все надеятся, что люди успели выбраться из автомобиля.
Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в центре Барнаула.
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На трассе перед Тальменкой легковушка врезалась в фуру и загорелась. Об этом пишет «В курсе 22».
Подробностей не сообщалось.
В комментариях под постом все надеятся, что люди успели выбраться из автомобиля.
Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в центре Барнаула.
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