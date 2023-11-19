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Происшествия

В Алтайском крае из-за погодных условий на железнодорожных путях отключилось электричество

С утра 19 ноября на железнодорожных путях ведутся восстановительные работы. Из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

В воскресенье, 19 ноября, в 06:17 по местному времени на станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии.


На станции ведутся восстановительные работы. В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда.
В пригородных кассах от остановочного пункта Развилка до станции Среднесибирская из-за отсутствия электроэнергии приостановлена продажа билетов. Она осуществляется непосредственно в поездах разъездными кассирами.


Сотрудники АО «Алтай-Пригород» оказывают всю необходимую помощь транзитным пассажирам.
Во время стоянки поезда в вагонах поддерживалась оптимальная температура воздуха.


Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для ввода поездов в график.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Кроме того, дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Алтайского края. Работает горячая линия АО «Алтай-Пригород»: 8(3852) 29-21-68, 8(961) 994-45-12.

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