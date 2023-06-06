7 июня
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Происшествия

В Алтайском крае и других сибирских регионах разыскивают суррогат "Мистер Сидр"

В нескольких регионах России зарегистрировали случаи отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», есть погибшие. Насмерть отравившихся - более 20 человек.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

В новосибирском Роспотребнадзоре жителей призывают не пить этот алкоголь и звонить в ведомство в случае, если его нашли на полках магазинов, указывает НГС.

Продавцов алкоголя известили о том, что опасный товар нужно изымать. Пока в обороте эту продукцию не обнаружили.

После массовых отравлений сидром глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять из оборота всю продукцию «Мистер Сидр», сообщает "КП-Барнаул".

Трагические цифры

С 4 по 6 июня в Ульяновской области выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. Отравление проходит в тяжелой форме, 18 пациентов скончались.

В Нижегородской области появились такие же случаи отравления, есть летальные исходы. В Самарской области число пострадавших увеличилось до семи.

В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления яблочным сидром.

В Пензенской области также зафиксировали случаи отравлений.

Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории Алтайского края. Несколько человек погибли..

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