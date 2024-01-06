В Алтайском крае грабители украли цифровую приставку

Отмечается, что сама женщина живет в Новосибирске, а на январских праздниках приехала в дом. Замок оказался поврежден.
На данный момент в доме пенсионерки живет брат. Однако он отсутствовал.
Полиция нашла грабителя — им оказался 31-летний местный житель. Ранее он уже приходил в гости к брату пострадавшей. Накануне Нового года мужчина также хотел зайти в гости, но увидел на двери замок.
Недолго думая, он проник в дом и украл цифровую приставку.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что барнаулец пострадал на Нагорном парке.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал