В Алтайском крае автомобиль съехал с трассы из-за сильного гололеда.

Трасса Хабары-Славгород как стекло, отмечает участник сообщества "Инцидент Барнаул".
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что такси улетело в кювет на Заринской трассе.
В Алтайском крае на повороте в поселок Красноармейский машина слетела в кювет.
Трасса Хабары-Славгород как стекло, отмечает участник сообщества "Инцидент Барнаул".
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что такси улетело в кювет на Заринской трассе.
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