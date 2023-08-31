В аэропорту задержали "короля игорного бизнеса" Болгарии — делового партнера Евгения Пригожина

Он подозревается в организации российского канала влияния на правительство страны, сообщает радиостанция RMF.
Экс-партнера Пригожина задержали в аэропорту. Но Божков заявил, что прилетел в Болгарию добровольно, чтобы оправдать свое честное имя в суде.
Между тем его называют самым богатым болгарином — «королем игорного бизнеса» страны.
Три года он провел в Эмиратах. Там он скрывался от уголовного преследования по нескольким десяткам обвинений, указывает Газета.Ru.
Известно, что Божков и Пригожин постоянно общались — вплоть до авиакатастрофы самолета главы ЧВК "Вагнер".
Между тем в социальных сетях начало распространяться видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявляет, что он жив. Видео вызвало массу вопросов и не на шутку взволновало людей.
На видео Пригожин заявляет, что записывает видео для всех тех, кто "обсуждает, жив ли он".
Также во вторую половину августа Пригожин записал еще одно видео из Африки и сообщил, что находится в условиях температуры под +50 градусов.
Ранее 29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.