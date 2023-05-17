Уволен гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии

Одна из причин - нарушение закона о противодействии коррупции.

Ранее сообщалось, что гендиректора уволили в связи с утратой доверия.

Центр продолжает работать в обычном режиме.

Работал в центре с 2003 года.

О центре

Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Был организован в 1974 году. Он расположен в наукограде Кольцово Новосибирской области. "Вектор" входит в Роспотребнадзор.

Коллекция вирусов

Располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов — лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других..

Миссия Центра - научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам.

Ранее являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

Взрыв

В 2019 году взрыв в новосибирском центре вирусологии всполошил Запад.

Заговорили о вероятности бактериологической катастрофы, ведь новосибирский научный центр — одна из двух лабораторий на Земле, в которых хранится живой вирус оспы. Вторая лаборатория находится в США.

Угроза биологической катастрофы настолько перепугала западную общественность, что об этом начали говорить в соцсетях даже официальные лица. Доктор Дэвид Сандерс, кандидат биохимических наук калифорнийского университета в Беркли, который лично посещал «Вектор» в составе комиссии госдепартамента США, допустил вероятность биологической катастрофы, но отметил, что ее вероятность небольшая.