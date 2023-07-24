25 июля
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Происшествия

Утром два беспилотника попытались атаковать Москву - пострадали здания

Утром 24 июля два беспилотника попытались атаковать здания в Москве.

Атака беспилотников на Москву
Атака беспилотников на Москву
Telegram-канал "112"

В Минобороны подтвердили информацию об атаке двух беспилотников на Москву, сообщают РИА Новости:

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве".

По информации министерства, БПЛА принадлежали Украине. Их подавили средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение.

Telegram-канал "112" сообщает, что в результате атаки беспилотников пострадала высотка на проспекте Лихачева. Была повреждена облицовка двух верхних этажей.

Также по информации источника, дрон упал на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Из-за удара разбились стекла в окнах ближайших зданий, включая жилые дома.

"У меня выбило окна. Четвертый этаж, одиннадцатый дом. Я ничего не видела, я спала и проснулась просто от громкого звука. Примерно в 3:40", - передает слова очевидца Telegram-канал "112".

Движение по проспекту Лихачева и проспекту Комсомольский перекрыто, работают спецслужбы. Пострадавших среди местных жителей нет.

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