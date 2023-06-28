29 июня
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Происшествия

Ушел спать и пропал. В Сибири разыскивают лесного пожарного, возбуждено дело об убийстве

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 21-летнего лесного пожарного.

Лесной пожар
Лесной пожар
СС0

Следствием установлено, что 21 июня ночью ушел в свою палатку спать. Утром проснувшиеся сотрудники лесопожарной бригады мужчину не обнаружили.

Местонахождение его до сих пор не установлено. Он находился в составе лесопожарной бригады, участвующей в тушении лесного пожара.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего мужчины. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее алтайского экс-чиновника обвинили в убийстве девушки 30-летней давности.

В сентябре 1990 года в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района обнаружили останки без вести пропавшей в 1989 году 17-летней девушки. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, однако спустя более 30 лет следователи криминалисты смогли найти преступника.

Свидетели прошли опрос на полиграфе. Таким образом правоохранители проверяли их причастность к убийству. В ходе опроса установили причастность одного из мужчин, которому на момент преступления было 19 лет. Он признался в убийстве и в изнасиловании девушки.

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