Ураганные хроники. Последствия страшной непогоды в Алтайском крае и Сибири

Прошедшее воскресенье запомнится многим жителям как Алтайского края, так и всей Сибири. Ураган пронесся по регионам, сваливая деревья и унося крыши домов и зданий. Порывы ветра местами достигали отметки 35 м/с. Есть погибшие. Рассказываем о последствиях жуткой непогоды.

Впервые за 45 лет

Непогода началась еще вечером 18 ноября. В эту ночь многие жители Сибири не могли уснуть из-за страшных завываний ветра, от которого вибрировали стекла на окнах.

Утром на регионы обрушился настоящий ураган. Больше всего досталось Алтайскому краю, Кемеровской, Новосибирской и Омской областям, Красноярскому краю.

В некоторых местах порывы ветра достигали 35 м/с. А в Новокузнецке - до 40 м/с. Последний раз ветер с подобной силой, по данным синоптиков Новокузнецкой гидрометобсерватории, был зафиксирован в регионе 45 лет назад - 31 декабря 1978 года, сообщает "КП-Кемерово".

Последствия урагана Altapress.ru

Обрушенные стены и упавшие деревья

Первыми под натиском урагана рухнули дорожные знаки и деревья. Так высокие ели около театра драмы им. Шукшина и корпуса АлтГУ были выкорчеваны с корнем. А трасса здоровья в Ленточном бору превратилась в настоящую полосу препятствий.

У многих домов и зданий снесло крыши. Без кровли остались супермаркеты, администрации, школы и даже краевые университеты. Обломки падали на припаркованные рядом автомобили.

Не стали препятствием даже стены некоторых зданий. Например, у здания медцентра "Астра" на ул. Партизанской, 169, обвалилась часть фасада, пострадали припаркованные автомобили. В результате пострадало пять автомобилей. Больше всего досталось машине марки Mazda.

Обрушение стены. Ураган. Ущерб. В КУРСЕ 22 | Барнаул

Ураган даже перевернул несколько автомобилей, в том числе крупные маршрутки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале написал, что только в столице региона зафиксировали около 300 происшествий из-за урагана.

Погибшие и пострадавшие

К сожалению, есть ряд трагических случаев. В поселке Центральном в Барнауле погибла женщина, которая пыталась сама удержать крышу дома. Она умерла до прибытия скорой помощи.

Также сообщается, что есть погибшие в Новокузнецке. Двое пенсионеров оказались раздавлены в машине упавшим деревом, сообщает "КП-Кемерово". Также в городе Белово, где кровлю буквально снесло во двор многоэтажки, погиб мужчина. Обстоятельства выясняются.

Немало человек пострадало. По данным РЕН-ТВ, в больницы регионов были доставлены более 10 человек. Так в Барнауле одна женщина получила удар рекламным щитом, пациентку доставили в БСМП с закрытым переломом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга.

Последствия урагана Инцидент Барнаул

Без света и воды

Серьезно пострадало электроснабжение регионов. Без электричества остались более 70 поселков и сел только в Алтайском крае, — сказано в пресс-релизе Минпромэнерго.

По данным ведомства, перебои со светом были в Михайловском, Благовещенском, Павловском, Петропавловском, Солонешенском, Бийском, Усть-Калманском районах, в Заринске и Барнауле. Совсем не повезло Бийскому, Красногорскому, Тогульскому, Кытмановскому и Ельцовскому районам - там электричество отключили совсем.

В Барнауле оказались обесточены целые районы. Некоторые горожане жаловались на отключение горячей воды.

Последствия урагана Инцидент Барнаул

Перебои с электричеством сказались на работе общественного транспорта. В Барнауле временно приостановили несколько трамваев.

Более того, из-за урагана на станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги было задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда. Жители В пригородных кассах от остановочного пункта Развилка до станции Среднесибирская также приостановили продажу билетов.

Нелетная погода

Многие самолеты, летевшие в Барнаул, пришлось перенаправлять в Новосибирск из-за страшной непогоды. По данным Barnaul 22, в их числе оказались рейсы "Домодедово - Барнаул" и "Санкт-Петербург - Барнаул".

Обратные рейсы в Москву и Санкт-Петербург также были задержаны.

Последствия урагана Altapress.ru

Конец урагана

Около 16 часов ветер в Барнауле начал утихать, похолодало до -1 и пошел мокрый снег. На утро 20 ноября скорость ветра составляет 7 м/с в Барнауле.

О последствиях урагана в Сибири в 2023 году рассказывает даже отдельно созданная страница на сайте "Википедия".