20 ноября
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Происшествия

Ураганная сводка: поселки без электричества, разрушенная клиника, рейсы на запасных

Алтайский край 19 ноября настиг ураган.

Ураган
Ураган
Freepic

Последствия Алтайского урагана

  • Штормовое предупреждение перенаправило самолеты из Барнаула в Новосибирск.

Как сообщает Barnaul 22, рейсы "Домодедово - Барнаул" и "Санкт-Петербург - Барнаул" приземлились в Новосибирске. Добраться до Барнаула самостоятельно пассажирам не дают, так как удерживают багаж.

Обратные рейсы в Москву и Санкт-Петербург также задержаны.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com
  • Приостановлено движение поездов и пригородного транспорта в Барнаул.

"Инцидент Барнаул" рассказывает, что пассажиры электрички "Камень-на-Оби - Барнаул" уже час сидят в вагонах без движения, также упоминается, что остальные поезда тоже стоят.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
ОАО «РЖД».
  • Столица Алтайского края частично осталась без света.

В настоящий момент электричество отсутствует в в селе Троицкое, в Михайловском районе, а также в поселках Спутник, Авиатор и Власиха в Барнауле. Об этом сообщает Barnaul 22.

  • Штормовой ветер нанес большой ущерб популярной в Барнауле "Трассе здоровья".

Поваленные деревья, разорванные аншлаги, вот что осталось от "Трассы здоровья" после урагана в регионе. Ежегодно "Мария-ра" вкладывает в обслуживание трассы около 25 млн рублей. В этом году провелись большие работы.

Ураган в Барнауле.
Ураган в Барнауле.
altapress.ru
  • Изумрудный парк закрыли для посетителей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владислав Вакаев, в связи с погодными условиями парк "Изумрудный" 19 ноября закрыт для посещения.

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