Умерла женщина на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул

Борт приземлился в Екатеринбурге.
Судя по табло барнаульского аэропорта, прибытие самолета, выполнявшего этот рейс, задерживается до 12:00 местного времени 18 октября.
Уточняются детали произошедшего.
Ранее за 25 минут до посадки на борту "Уральских авиалиний" умерла женщина.
Борт выполнял рейс Сочи - Челябинск. Пассажиры после этого были в шоке и плакали.
Бортпроводницы пытались помочь 45-летней женщине, но тщетно.
О причинах смерти не сообщается.
Ранее летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала "срочность". Причина - резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Пилот борта запросил по прибытии скорую помощь. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не объявлялись.