Умер восьмилетний ребенок от неизвестной инфекции

Дома днем 18 сентября ему стало плохо. Ребенок начал жаловаться на сильные боли в животе и рвоту. На следующий день у него поднялась температура.
Детский педиатр назначала ему лечение, но состояние только ухудшалось.
Врачи скорой помощи решили госпитализировать мальчика. Но, к сожалению, 20 сентября он скончался в реанимации. Основной посмертный диагноз – неуточненная бактериальная инфекция.
Отмечается, что семья не стоит на учетах.
На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную причину смерти.
Ранее карантин из-за африканской чумы ввели в магазине "Магнит" в Барнауле.