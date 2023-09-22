Умер восьмилетний ребенок от неизвестной инфекции

В Красноярске от неуточненной бактериальной инфекции скончался восьмилетний мальчик, сообщает прокуратура Красноярского края

Дома днем 18 сентября ему стало плохо. Ребенок начал жаловаться на сильные боли в животе и рвоту. На следующий день у него поднялась температура.

Детский педиатр назначала ему лечение, но состояние только ухудшалось.

Врачи скорой помощи решили госпитализировать мальчика. Но, к сожалению, 20 сентября он скончался в реанимации. Основной посмертный диагноз – неуточненная бактериальная инфекция.

Отмечается, что семья не стоит на учетах.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную причину смерти.

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