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Происшествия

Умер создатель "Икс Холдинга" Антон Черепенников - его тело нашли в офисе

Владелец большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика, создатель IT-компании "Икс Холдинг" скончался 21 июля.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, тело 40-летнего Антона Черепенникова нашли в его офисе в Москве на Мичуринском проспекте.

Предварительно, предприниматель скончался от остановки сердца. Точную причину установят позже.

Черепенников - известный борец с кибертеррористами. Его оружием в этом плане были системы для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика.

Он же создал огромный холдинг "Цитадель", который стал приносить миллиарды рублей прибыли после вступления в силу антитеррористического "закона Яровой".

В 2018 году правительство РФ в рамках "закона Яровой" обязало операторов связи в хранить текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей в течение определенного времени.

Ранее жена автора хита "Рюмка водки на столе" покончила с собой.

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