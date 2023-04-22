Уголовное дело возбудили в отношении главы алтайского района

По данным проверки, глава района при исполнении муниципального контракта подписал акты о приемке выполненных работ — проведение экспертизы проектной документации на строительство школы в селе Дмитриевка.

Кроме того, он перечислил на счет проектной компании около 818 тыс. рублей. Фактически экспертизу проектной документации на строительство школы он не провел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Региональная прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее к 13 годам «строгача» и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки.