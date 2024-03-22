Учительница опоила и изнасиловала 12 школьников

В США учительница поила школьников алкоголем и насиловала их. Об этом сообщает KIII.

24-летнюю Джейден Чарльз арестовали во вторник, 19 марта. Ее сдала полиции собственная мать.

Оказалось, что девушка покупала школьникам электронные сигареты и алкоголь, а после занималась с ними сексом. Следствие уверено, что подростков не меньше 12. Также она совращала малолетних еще до того, как устроилась в школу.

На данный момент женщина находится в тюрьме. Ей назначен залог в 200 тыс. долларов (более 18 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Петербурге 12-летняя школьница призналась, что ее изнасиловал незнакомец в парке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале