22 марта
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Происшествия

Учительница опоила и изнасиловала 12 школьников

В США учительница поила школьников алкоголем и насиловала их. Об этом сообщает KIII.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

24-летнюю Джейден Чарльз арестовали во вторник, 19 марта. Ее сдала полиции собственная мать.

Оказалось, что девушка покупала школьникам электронные сигареты и алкоголь, а после занималась с ними сексом. Следствие уверено, что подростков не меньше 12. Также она совращала малолетних еще до того, как устроилась в школу.

На данный момент женщина находится в тюрьме. Ей назначен залог в 200 тыс. долларов (более 18 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Петербурге 12-летняя школьница призналась, что ее изнасиловал незнакомец в парке.

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