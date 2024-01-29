Учитель отправил школьнице откровенное фото и пытался поцеловать ее

Шотландский учитель математики, который давал частные уроки, домогался до школьницы. Об этом сообщает Lenta.ru.

31-летний учитель из Шотландии давал уроки несовершеннолетней девушке в октябре-ноябре 2021 года. Частные уроки проходили у него дома.

Сначала учитель писал школьнице только о времени занятий, однако чуть позже начал стать присылать интимные сообщения. Он часто делал ей комплименты.

Также позже он прислал ей откровенное фото, а на уроках пытался поцеловать девушку и просил ее удалить некоторые из отправленных им сообщений.

Мама школьницы увидела сообщения от учителя у дочери в телефоне и тут же обратилась в полицию. Мужчина заявил, что фото и сообщения отправлял не он. Ему вынесут приговор в суде 22 февраля. При этом его включили в реестр сексуальных преступников.

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