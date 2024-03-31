1 апреля
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Происшествия

Ученые взволнованы появлением сотен мертвых рыб на побережье

Аномальное поведение и гибель сотен рыб у берегов Южной Флориды беспокоят ученых. Флоридская комиссия по морским обитателям и дикой природе (FWC) заявляет, что рыба вращается кругами и переворачивается вверх животом, после чего погибает, сообщает ABC.

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Комиссия не обнаружила ни одного заразного возбудителя при вскрытии рыб. Причиной гибели не являются растворенный кислород, соленость, рН и температура.

Департамент охраны окружающей среды Флориды провел немало исследований в поисках разных загрязнителей, фармацевтических препаратов и других химических веществ, но ничего так ничего и не обнаружил.

Особенно морских исследователей беспокоит гибель мелкозубой рыбы-пилы, которая и без этого находится под угрозой исчезновения.

Ранее зубастая акула под водой бросилась на клетку с туристами и укусила ребенка.

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