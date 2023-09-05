Участник драки на старом базаре получил условный срок

Приговор Дмитрию был вынесен 5 сентября в Центральном районном суде Барнаула. От денежный взысканий его освободил суд. Дмитрию Лопатину нужно будет раз в месяц ходить в участок и отмечаться.



Обвинение запрашивало для Дмитрия более суровое наказание, а именно два с половиной года колонии-поселения.



Также обвинение учитывало и смягчающие обстоятельства: Дмитрий частично признал вину и у него есть проблемы со здоровьем, сообщает "Амител".

Ранее в Барнауле мужчина устроил стрельбу во дворе дома.