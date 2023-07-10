11 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

У Николая Ефремова обнаружили проблемы с легкими

Подробности о состоянии Николая Ефремова сообщает телеграм-канал "Mash".

Операция ТИПС.
Операция ТИПС.
Пресс-служба БСМП №1.

Напомним, что в конце июня стало известно, что сын актера Михаила Ефремова выпал из окна и находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

Уже в больнице его подключили к аппарату ИВЛ. А также установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. Врачи опасаются, что Николай останется инвалидом.

У Николая Ефремова закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, а также переломы костей таза, бедра и локтя. Его диагноз - кататравма, это различные повреждения после падения с большой высоты.

Сегодня стало известно, что у актера начались проблемы с легкими. Ему установили дренаж и диагностировали пневмоторакс.

Вакуумная установка откачивает воздух с легких, что бы предотвратить быстрого расправления дыхательных органов. Так же врачи откачивают лишнюю жидкость, которая мешает вентиляционной функции легких и газообмену при дыхании.

Актер находиться под наблюдением врачей.

Ранее сыну Ефремова удалили часть костей таза после падения с третьего этажа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость