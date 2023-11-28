28 ноября
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Происшествия

У берегов Греции затонуло подозрительное судно. 12 человек числятся пропавшими без вести

Возле греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно Raptor, пишет газета Kathimerini.

Туризм. Отдых на море. Греция.
Туризм. Отдых на море. Греция.
СС0

Как отмечает издание, оказалось, что на судне "был подозрительный груз", а направлялось оно в Украину. Оно затонуло 26 ноября.

На борту находились 14 членов экипажа, одного человека спасли, 12 числятся пропавшими без вести. В документах было указано, что судно, груженное солью, направляется в Стамбул из Египта.

Однако один из спасенных моряков рассказал, что конченым пунктом якобы была Украина, а в Стамбуле они должны были дозаправиться.

Тем временем российских город-курорт Сочи накрыл ледяной панцирь после мощного града.

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