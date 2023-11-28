У берегов Греции затонуло подозрительное судно. 12 человек числятся пропавшими без вести

Как отмечает издание, оказалось, что на судне "был подозрительный груз", а направлялось оно в Украину. Оно затонуло 26 ноября.

На борту находились 14 членов экипажа, одного человека спасли, 12 числятся пропавшими без вести. В документах было указано, что судно, груженное солью, направляется в Стамбул из Египта.

Однако один из спасенных моряков рассказал, что конченым пунктом якобы была Украина, а в Стамбуле они должны были дозаправиться.

Тем временем российских город-курорт Сочи накрыл ледяной панцирь после мощного града.