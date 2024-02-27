29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

У барнаульского закладчика нашли около 70 граммов марихуаны

Полицейские задержали 38-летнего барнаульца, причастного к распространению наркотических закладок. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

Известно, что мужчину задержали после того, как он сделал закладку.

В ходе досмотра полицейские нашли у мужчины еще десять свертков с неизвестным веществом. Исследование показало, что в мешочках оказалось 20 граммов марихуаны.

Барнаулец получал мастер-клады — это крупные партии, а потом фасовал и распространял наркотик. Обычно закладки были в пригороде.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого также обнаружили около 50 гр наркотических средств, весы и упаковочный материал. Все изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость